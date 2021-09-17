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Дания дала разрешение на запуск «Северного потока-2»

Дания дала разрешение на запуск «Северного потока-2»

4 октября Датское энергетическое агентство одобрило введение в эксплуатацию «Северного потока-2», поскольку компания Nord Stream 2 AG выполнила соответствующие условия, включая условия по сертификации.

Об этом сообщает «Европейская правда» со ссылкой на пресс-службу агентства.

«Теперь Nord Stream 2 AG выполнила все условия для ввода в эксплуатацию трубопровода», — заявило агентство.

Проект трубопровода на континентальном шельфе Дании является частью большего проекта газопровода, состоящего из двух параллельных ниток длиной 1230 км для транспортировки газа из России в Германию.

Трубопроводы начинаются в России и проходят через финские, шведские, датские и немецкие морские районы и выходят на берег у немецкого побережья. Трубопроводы могут транспортировать 55 млрд кубометров природного газа в год.

Датское энергетическое агентство предоставило разрешение на строительство «Северного потока-2» 30 октября 2019 года, а разрешение на эксплуатацию — 1 октября 2020 года. Разрешения были выданы с несколькими условиями, часть из которых должны были быть выполнены перед строительством, а другие — до ввода в эксплуатацию.

По материалам Економічна Правда
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