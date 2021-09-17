Первую нитку газопровода «Северный поток-2» начали заполнять газом

Оператор газопровода «Северный поток-2» заявил о том, что началась процедура заполнения газом первой нитки трубопровода.
Об этом говорится в заявлении на сайте Nord Stream 2 AG.
«Нитка будет постепенно наполняться газом, чтобы достичь объема и давления, необходимых для дальнейшего технического тестирования», — говорится в заявлении.
Сообщается, что ранее были проведены пусконаладочные работы для контроля целостности газопровода. Также продолжаются пусконаладочные работы на второй нитке.
Ранее один из европейских партнеров «Газпрома» в проекте «Северный поток-2» заявил, что сертификация газопровода задержится настолько, что он не сможет помочь восполнить запасы газа этой зимой.
Хотя газопровод длиной 1200 километров технически завершен, он должен пройти сертификацию у немецкого регулятора. Этот процесс, который начался 8 сентября, может занять до четырех месяцев.
С начала 2021 года цены на природный газ в Европе выросли более чем втрое.
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