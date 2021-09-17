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Стало известно, как будет выглядеть раскладной смартфон Huawei Mate V

Источник сообщает, что складной смартфон Huawei Mate V, который по дизайну будет похож на Samsung Galaxy Z Flip 3, будет выпущен в декабре этого года. Кроме того, были опубликованы изображения новинки.

Ожидается, что диагональ гибкой панели составит 6,8 дюйма, при этом экран получит отверстие для фронтальной камеры. На лицевой панели будет находиться информационный 1,35-дюймовый экран, который будет выводить сведения о звонках, сообщениях и уведомления приложений.

Ожидается, что производитель выпустит две версии Huawei Mate V на базе однокристальных систем Kirin 9000 и Snapdragon 888, однако в обоих случаях смартфоны не будут иметь поддержки сетей пятого поколения.

Что касается камеры, то она получит оптику Leica, а также три датчика изображения, характеристики которых пока не сообщаются. Информации о емкости аккумулятора пока нет.

Huawei собирается провести презентацию новых продуктов уже 21 октября. Возможно, на ней нам покажут Huawei Mate V или Huawei Mate 50 на базе Snapdragon 898.

Известный сетевой инсайдер Digital Chat Station заявил, что запасы Kirin уже исчерпаны, поэтому новые смартфоны Huawei будут использовать SoC Snapdragon.

По материалам ITsider.
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