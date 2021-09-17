Украинцы заняли первое место в мире по владению криптовалютой

По итогам прошлого года почти 13% украинцев владели той или иной криптовалютой. По этому показателю Украина даже опережает США и Россию.

В 2020 году более 5,5 миллиона украинцев владели различными криптовалютами. Этот показатель вывел нашу страну на первое место по проценту населения, которое владеет криптоактивами, сообщает Bitcoin Magazine.

По данным Triple A, за прошлый год украинцы провели криптовалютных транзакций с другими странами на сумму $8,2 млрд, а из других стран украинцы получили криптовалют на $8 млрд.

Также стоит отметить, что прошлый год украинцы заработали на инвестициях в биткоин около $400 миллионов.