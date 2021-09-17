В Финляндии построят новую электростанцию — мощнее всей солнечной энергетики страны

В Паллоневе, заболоченном районе на юге Финляндии, планируют построить солнечную электростанцию мощностью 500 МВт.

Об этом сообщает PV Magazine, передает сайт Сегодня.

На данном этапе власти рассматривают проект солнечной электростанции, который разрабатывает специально созданная компания ATP Palloneva.

«Мы хотим завершить процесс получения разрешений в течение следующего года или в первой половине 2023 года, что позволит нам получить финансирование сразу после этого. Если все пойдет хорошо, строительство электростанции может начаться в 2023 году, а завершение планируется в 2024 году», — сказал Ард де Пут, владелец голландской компании De Vrije Wind BV, которой принадлежит треть ATP.

Строительством солнечной электростанции занимается международный консорциум. В него входят: голландская De Vrije Wind, финские компании Kaskisten Tuulivoima Oy и Kauhanummi Oy.

Также, они намерены построить в этом районе ветровую электростанцию мощностью 45 МВт и инвестировать в оба объекта в общей сложности 400 млн евро. Солнечный парк займет 500 га заброшенных торфяников.

«Но это не обязательно будет гибридный проект, и каждая электростанция может подавать электроэнергию в сети через отдельные соединения», — пояснил Де Пут.

По его словам, на данном этапе, консорциум стремится привлечь больше инвесторов и заключить соглашения о покупке электроэнергии (PPA) с местными коммунальными предприятиями и крупными энергоемкими компаниями. Электростанция может продавать часть электроэнергии на спотовом рынке или использовать ее для производства зеленого водорода.

«Обеспечение одного или нескольких PPA до 70% мощности проекта будет иметь решающее значение для его дальнейшего развития», — заявил Де Пут.

В проекте указана стоимость солнечной энергии. Ее оценивают в менее 0,04 евро/кВт*ч. Для Финляндии это очень дешево, ведь страна не может похвастаться высокой солнечной радиацией.

«Крупномасштабные солнечные электростанции становятся конкурентоспособными с ветроэнергетикой в Финляндии, и их LCOE теперь становятся все ближе», — заявил он.

Отметим, что установленная мощность солнечной энергетики Финляндии по итогам 2021 года составила 391 МВт. То есть новая электростанция, если будет построена, будет мощнее, чем вся солнечная энергетика страны.