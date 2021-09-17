Венесуэла провела деноминацию боливара

Центробанк Венесуэлы в пятницу провел очередную деноминацию национальной валюты боливар, убрав шесть нулей.
Центробанк в Каракасе выпустил в оборот новые денежные купюры, номинал которых сокращен на шесть нулей на фоне гиперинфляции и тяжелого экономического кризиса, пишет DW.
Номинал новых банкнот составляет 5, 10, 20, 50 и 100 боливаров. Также выпущена монета номиналом 1 боливар.
Правительство Венесуэлы также хочет ввести национальную криптовалюту — «цифровой боливар».
Правительство Венесуэлы проводит уже третью деноминацию за последние 13 лет. До этого боливар потерял три нуля в 2008 году и пять нулей — в 2018.
До последней деноминации боливара самым высоким номиналом была банкнота в 1 млн боливаров, которая стоила чуть меньше 25 центов. Теперь самая большая купюра будет иметь номинал в 100 боливаров и стоить чуть меньше $ 25.
Деноминация боливара призвана сократить суммы кассовых операций и бухгалтерских расчетов на миллион.
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