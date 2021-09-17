В Украине продали около 60 тысяч гектаров сельхозземель за три месяца действия рынка

В Украине с 1 июля заключено 23,7 тыс. сделок купли-продажи земель сельхозназначения, продано 58,52 тыс. га земли.

Об этом сообщили в Министерстве аграрной политики и продовольствия.

“Министерство аграрной политики и продовольствия Украины сообщает, что по состоянию на сегодня (1 октября. – Ред.) заключено 23 710 сделок в рамках рынка земли. Подали заявления для получения доступа к государственному земельному кадастру 5 093 нотариуса. Всего заявлений – 5 720, из них согласовано 5 057, в очереди на рассмотрение – 3, отказ получили 660”, – говорится в сообщении.

За период с 1 июля по 30 сентября продано 58,52 тыс. га земель сельскохозяйственного назначения, больше всего – в Кировоградской (9,07 тыс. га) и Харьковской (7,31 тыс. га) областях.



Инфографіка: Минагрполитики

Напомним, 1 июля 2021 года в Украине официально объявлен старт рынка земли. До 2024 года покупать сельскохозяйственные земли могут только физические лица – граждане Украины с ограничением в 100 га в одни руки. Вопрос продажи земли лицам без гражданства и иностранцам будет решаться на общенациональном референдуме.