Сальвадор будет майнить Bitcoin с помощью энергии вулкана

Президент Сальвадора Найиб Букеле объявил об открытии майнинговой фермы по добыче Bitcoin у подножия вулкана. Об этом он написал в Твиттере.

По его словам, государственная компания по геотермальной энергии страны начнет использовать для добычи Bitcoin электроэнергию, полученную от вулканов.

«Я только что поручил президенту @LaGeoSV (нашей государственной геотермальной электроэнергетической компании) разработать план, чтобы использовать мощности для добычи Bitcoin с очень дешевой, 100% чистой, 100% возобновляемой энергией – ноль выбросов энергии из нашего вулкана», — написал Букеле.

Процесс добычи крипты. Как известно, добыча Bitcoin вредит экологии, поскольку требует большого количества электроэнергии для питания компьютеров, которые генерируют невидимую валюту.

Согласно Кембриджским индексом потребления электроэнергии, во всем мире добыча Bitcoin тратит около 105 ТВт/ч электроэнергии в год. Это больше, чем вся электроэнергия, ежегодно используемая на Филиппинах.

При этом с геотермальной энергией, которую планирует использовать Сальвадор, все будет происходить очень даже экологично: горячий вулкан будет нагревать воду под землей, создавая поток мощного пара, который может вращать турбины и вырабатывать электричество.

Ранее, напомним, власти Сальвадора приняли закон, которым признали Bitcoin платежным средством. Около 70% населения страны не имеет доступа к традиционным финансовым услугам. Президент Букеле надеется, что введение законной валюты Bitcoin будет стимулировать инвестиции в страну и приумножит состояние ее граждан.