Цена на газ в Европе приблизилась к рекордным 1200 долл. за тысячу кубов

Цена на газ на фьючерсном рынке Европы в очередной раз установила рекорд. Впервые за всю историю она составляет почти 1200 долларов за тысячу кубометров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Лондонской биржи ICE.

Так, в ходе торгов стоимость листопадного фьючерса на хабе TTF в Нидерландах выросла до 1199,44 доллара за 1 тысячу кубометров или 100 евро за 1 МВт.ч.

Между тем, еще вчера вечером цена на газ в Европе вплотную подобралась к 1190 долларам за тысячу кубов.

Стоит отметить, что такие повышения цен в последние недели связывают с низкими запасами в европейских подземных хранилищах и отказом российского «Газпрома» бронировать дополнительные мощности украинского транзита.

Напомним, сегодня российский «Газпром» начал поставлять газ в Венгрию по долгосрочному контракту в обход Украины.

Добавим, что оператор ГТС уже отреагировал на это и заявил, что монополизация газовых маршрутов «Газпромом» ставит вопрос основополагающих принципов функционирования газовых рынков ЕС.