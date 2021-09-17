Потребительские настроения украинцев улучшились

Индекс потребительских настроений в Украине в августе 2021 года составил 73,7, что на 2,4 п. выше показателя июля. Незначительный его рост вызван ростом всех индексов, кроме индекса ожидаемого роста экономики страны.
Об этом свидетельствуют данные ежемесячного исследования Info Sapiens.
Индекс текущего положения вырос и составляет 70,3, что на 2,1 п. выше показателя июля. Индекс экономических ожиданий в августе составляет 75,9, что на 2,6 п. выше уровня этого индекса в июле.
В августе показатель индекса ожидаемой динамики безработицы снизился на 1,4 п. и составляет 136. Индекс инфляционных ожиданий снизился на 1,2 п. и составляет 190,8. Ожидания украинцев относительно курса гривны в течение ближайших 3 месяцев улучшились: индекс девальвационных ожиданий снизился на 6,3 п. и составляет 133,1.
“В августе 2021 года по сравнению с июлем существенных изменений в индексе потребительских настроений и в его компонентах не произошло. Сравнительно с первым кварталом 2021 года наблюдается слабая тенденция к улучшению потребительских настроений, в частности оценки текущего материального положения и его будущего изменения”, – комментируют аналитики Info Sapiens.
График: Info Sapiens
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