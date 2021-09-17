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Строительство жилья в Украине с начала года выросло более чем на 20%

Строительство жилья в Украине с начала года выросло более чем на 20%

Объемы строительства жилья в Украине в январе-августе 2021 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросли на 21,1%. При этом в августе строительство жилья выросло на 28,1%.

Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики.

По данным статистического ведомства, за январь-август 2021 года в целом в строительной отрасли зафиксирован рост на 1,8%, в августе – на 10,0%.


График: Госстат

Объем произведенной строительной продукции (выполненных строительных работ) предприятиями Украины в январе-августе 2021 года составил 121,0 млрд гривен. Новое строительство составило 34,9% от общего объема произведенной строительной продукции, ремонт (капитальный и текущий) – 38,4%, реконструкция и техническое переоснащение – 26,7%.


Таблица: Госстат

Справка Finance.ua:

  • в августе 2021 года медианная цена аренды жилой недвижимости Киева выросла на 4,8% по сравнению с предыдущим месяцем и составила 11 $/кв. м;
  • как свидетельствует рейтинг агентства Knight Frank, стоимость жилой недвижимости в Украине за год выросла на 8,3%, а за первое полугодие 2021-го жилье подорожало на 4%;
  • Киев занял 8 строчку в рейтинге европейских столиц с самой дешевой недвижимостью. Средняя цена на жилье в городе составила 81 566 евро (почти 3 миллиона гривен).

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По материалам РБК-Украина
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