Строительство жилья в Украине с начала года выросло более чем на 20%

Объемы строительства жилья в Украине в январе-августе 2021 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросли на 21,1%. При этом в августе строительство жилья выросло на 28,1%.
Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики.
По данным статистического ведомства, за январь-август 2021 года в целом в строительной отрасли зафиксирован рост на 1,8%, в августе – на 10,0%.
График: Госстат
Объем произведенной строительной продукции (выполненных строительных работ) предприятиями Украины в январе-августе 2021 года составил 121,0 млрд гривен. Новое строительство составило 34,9% от общего объема произведенной строительной продукции, ремонт (капитальный и текущий) – 38,4%, реконструкция и техническое переоснащение – 26,7%.
Таблица: Госстат
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