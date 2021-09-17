Xiaomi запускает «бету» Android 12 для глобальных версий смартфонов

Компания объявила о старте тестирования прошивки на базе Android 12 для международных версий фирменных смартфонов. Разработчики заинтересованы в создании команды бета-тестеров, в распоряжении которых есть определённые модели устройств.
Первыми принять участие в бета-тесте новейшей сборки MIUI могут владельцы смартфонов Xiaomi Mi11, Mi11i и Mi11 Ultra. Компания готова принять по 200 заявок от владельцев каждого из этих устройств. Для этого потребуется предварительная регистрация в программе Xiaomi Stable ROM.
Среди условий, которые выдвигает Xiaomi к бета-тестерам — возраст не менее 18 лет, а также активное использование гаджета. Кроме того, участник программы должен будет регулярно уведомлять разработчиков об обнаруженных ошибках и сбоях, и делиться впечатлениями о работе MIUI. Подать заявку на участие в бета-тесте можно на официальном форуме Xiaomi.
Компания отмечает, что пользователям, подавшим заявку ранее, следует повторить процедуру. Что касается Android 12, то Google, как ожидается, выпустит стабильную версию мобильной ОС уже 4 октября.
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