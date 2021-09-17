Операторы ГТС и хранилищ начинают подготовку к работе с водородом

Независимый оператор газохранилищ «Укртрансгаз» и Оператор ГТС Украины подписали меморандум, который предусматривает изучение возможностей по развитию рынка возобновляемых газов, в том числе водорода, биологического и синтетического метана.

Об этом сообщила пресс-служба «Укртрансгаза».

Операторы будут проводить научно-исследовательские работы, изучать рыночные возможности, согласовывать перспективные маршруты и пилотные проекты по хранению возобновляемых газов, а также их смеси с природным газом.

В частности, компании будут работать над созданием новых цепей поставок, в том числе в европейские страны, заниматься обновлением энергетической и климатической политик.

«Мир необратимо движется в сторону декарбонизации. Роль возобновляемых газов, в частности водорода и биометана, постепенно выходит на первый план, а готовность компаний работать с этими энергоносителями становится вопросом стратегическим», — указал и. о. гендиректора «Укртрансгаза» Сергей Перелома.

По его словам, природный газ остается одним из базовых источников энергии, но со временем на рынке займут свое место экологические и возобновляемые альтернативы.