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Минэнерго увеличило прогноз выработки атомной энергии в 2021 году

Минэнерго увеличило прогноз выработки атомной энергии в 2021 году

Министерство энергетики (Минэнерго) увеличило прогноз выработки атомной энергии в 2021 году.

Об этом сообщается на сайте министерства.

«Минэнерго выполняет план мероприятий по подготовке к отопительному периоду. Совместно с генерацией мы доработали график ремонтов, чтобы максимально загрузить атомные энергоблоки в зимний период. Обновленным прогнозным балансом предусмотрено увеличение доли атомной энергии на 4% в 2021 году», — отмечается в сообщении.

В сообщении также отмечается, что до сих пор наблюдается отставание от плановых показателей в добыче и поставке угля, однако генерирующие компании настроены на увеличение поставок угольной продукции.

Как сообщалось, ГП «НАЭК „Энергоатом“» в 2022 году при базовом сценарии может получить прибыль в 4,238 млрд грн, а при пессимистическом — убыток в 542 млн грн.

По материалам Mind
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