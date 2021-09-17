Что помогло Украине выстоять во время пандемии в 2020 году — мнение эксперта

Украина остается малой сырьевой экономикой, которая подвержена всем ветрам, которые дуют в глобальной экономике.
Наша страна во многом зависит от того, что происходит в мире, подчеркнул на конференции Access2Finance основатель First Kyiv Investment Club Иван Компан.
Как отметил эксперт, сейчас в мире безработица снижается, глобальная экономика растет. Развитыми странами была оказана большая финансовая помощь — вливания в глобальную экономику, которые в результате пандемии позволили удержать экономическую ситуацию на плаву.
Причины для беспокойства в мире:
Ситуация в Украине. По словам Компана, кризис, который был в 2020 году (пандемия), мы прошли в лучшем состоянии, чем это было в 2014 году.
Почему в 2020 году не было резкого падения экономики. «Украина — маленькая сырьевая экономика, и мы во многом зависим от того, что происходит на рынках сырья. Взлетели цены на руду и на кукурузу — прекрасно. Но если будут падать, то все будет печально… Есть еще подушка безопасности в виде заробитчан, которые шлют деньги и без которых мы тоже не можем обойтись. Помимо этого структура экспорта в 2014-2020 году изменилась в лучшую сторону, в сторону „мягкого экспорта“ (экспорта продовольственных товаров). И это нас во многом спасло от резкого падения в 2020 году», — сказал он.
Как отметил Компан, очищенная банковская система и «технологизация» этой системы также очень важны. К примеру, возможность купить валюту онлайн — это тоже спасло ситуацию на валютном рынке от краха. Не было «набегов» на банки, ни один банк не упал, курс остался примерно там, где он и был, и поэтому выстояли.
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