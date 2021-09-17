Налоговики разоблачили незаконную продажу газа на 320 млн грн

В Запорожской области установили факт незаконной продажи природного газа, что нанесло вред экономическим интересам государства.

Предприятие реализовало купленное по льготным ценам голубое топливо на сумму более 320 млн грн. Об этом сообщает пресс-центр Государственной налоговой службы.

«Выяснилось, что субъект хозяйствования противоправно реализовал по коммерческой стоимости приобретенный по льготной цене природный газ, чем нанес ущерб экономическим интересам государства на сумму более 320 млн грн», — сказано в сообщении.