Налоговики разоблачили незаконную продажу газа на 320 млн грн

В Запорожской области установили факт незаконной продажи природного газа, что нанесло вред экономическим интересам государства.
Предприятие реализовало купленное по льготным ценам голубое топливо на сумму более 320 млн грн. Об этом сообщает пресс-центр Государственной налоговой службы.
«Выяснилось, что субъект хозяйствования противоправно реализовал по коммерческой стоимости приобретенный по льготной цене природный газ, чем нанес ущерб экономическим интересам государства на сумму более 320 млн грн», — сказано в сообщении.
Отмечается, что Нацполиция в Запорожской области открыла уголовное производство по ч. 2 ст. 364
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Кабмин предложил изменить налоговый период с квартального на ежемесячныйВчера, 16:01 - 2620 12
Количество долгов за коммунальные услуги увеличилось в полтора разаВчера, 09:55 - 1515 7
После разделения ПриватБанка на «хороший» и «плохой» банки его можно продавать, — ГелетийВчера, 11:15 - 1023 5
Михаил Федоров: цифровой доллар, гривна, евро — суть сложностей и возможностиВчера, 10:33 - 776 4
Накопительная пенсия: в регуляторе перечислили способы пенсионных вложенийВчера, 14:01 - 713 3
Кабмин предложил изменить налоговый период с квартального на ежемесячныйВчера, 16:01 - 2620 12
Fozzy Group запустила мобильный Банк Власний РахунокВчера, 11:00 - 1437
В Украине могут обязать создать ОСМД во всех домах до мартаВчера, 14:25 - 1233
После разделения ПриватБанка на «хороший» и «плохой» банки его можно продавать, — ГелетийВчера, 11:15 - 1023 5
В Украине с 1 октября изменятся годовые тарифы на газ: какие цены установили поставщики3 ч. назад - 981 1
Электросамолет Rolls-Royce совершил первый полет (фото, видео)17.09.2021, 12:10 - 1788 1
SpaceX запустила на орбиту новую группу спутников Starlink (видео)14.09.2021, 10:46 - 468 1
В Голландии напечатали самый длинный мост для велосипедов (фото)13.09.2021, 11:33 - 1616 1
Роботы-патрульные начали следить за порядком в Сингапуре12.09.2021, 11:56 - 1182 1
Украино-американская компания Firefly Aerospace запустила ракету Alpha03.09.2021, 11:20 - 1105 5