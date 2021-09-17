Еще одна европейская страна признала украинские COVID-сертификаты

Северная Македония признала украинские свидетельства о вакцинации от COVID-19.
Об этом министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сообщил в Твиттере.
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«Северная Македония официально признала украинские свидетельства о вакцинации от COVID-19», – написал министр.
Кулеба отметил, что МИД продолжает расширять список доступных для въезда стран и увеличивать свободу путешествий для граждан Украины.
Напомним, Европейский Союз в конце августа официально признал украинские COVID-сертификаты.
Международное свидетельство о вакцинации от COVID-19 можно получить у семейного врача.
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