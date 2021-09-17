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Еще одна европейская страна признала украинские COVID-сертификаты

Еще одна европейская страна признала украинские COVID-сертификаты

Северная Македония признала украинские свидетельства о вакцинации от COVID-19.

Об этом министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сообщил в Твиттере.

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«Северная Македония официально признала украинские свидетельства о вакцинации от COVID-19», – написал министр.

Кулеба отметил, что МИД продолжает расширять список доступных для въезда стран и увеличивать свободу путешествий для граждан Украины.

Напомним, Европейский Союз в конце августа официально признал украинские COVID-сертификаты.

Международное свидетельство о вакцинации от COVID-19 можно получить у семейного врача.

По материалам Укринформ
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