"Я успешно потратил 26 млн долларов": руководитель проекта USAID

В рамках платформы Access2Finance руководитель Проекта USAID «Трансформация финансового сектора» Роберт Бонд сообщил, что в конце октября подходит к концу этот проект и он может отчитаться, что «успешно потратил 26 млн долларов».

Напомним, USAID оказывает помощь Украине в построении мощного финансового сектора, который регулируется политически и экономически независимыми структурами, является интегрированным в международные стандарты.

По словам Роберта Бонда, еще 5 лет назад одна из отраслей, на которую обратил внимание этот проект — это увеличение доступа к финансированию для малых и средних предприятий.

Пять лет назад была сделана оценка финансовых преград и ограничений развития малого и среднего бизнеса в Украине.

Некоторые ограничения, которые нашли тогда, актуальны и сегодня, а именно:

стоимость кредита;

отсутствие посредников;

отсутствие кредитной истории;

вопросы законодательной и регуляторной политики;

теневая экономика и отсутствие капитала.

По словам Роберта Бонда, тогда было вызовом выбрать такие действия, которые помогли бы малому и среднему бизнесу и способствовали реформе всей системы.

Какие шаги были сделаны:

Первое — «решили напрямую поддержать лизинг. В лизинге у нас была старая, но проверенная временем концепция, которая удачно работала на западе. Относительно немного регуляторных и законодательных проблем, хорошие партнеры и бизнес-ассоциация, поддержавшая наши усилия. И я с удовольствием могу отчитаться, что размер лизинговой отрасли вырос в 4 раза», — сказал он.

Во-вторых, «решили сделать акцент на реформировании законодательной и регуляторной системы для небанковских учреждений. Это включало закон О сплитах и деривативах. Все эти законы были приняты в течение последних 2 лет. Сейчас мы работаем над тем, чтобы сделать соответствующее обеспечение для обоих этих законов», — отмечает Бонд.

Справка Finance.ua:

USAID способствует формированию в стране конкурентной экономики, в которой малые и средние предприятия способны свободно реализовывать свой потенциал;