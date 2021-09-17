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"Я успешно потратил 26 млн долларов": руководитель проекта USAID

"Я успешно потратил 26 млн долларов": руководитель проекта USAID

В рамках платформы Access2Finance руководитель Проекта USAID «Трансформация финансового сектора» Роберт Бонд сообщил, что в конце октября подходит к концу этот проект и он может отчитаться, что «успешно потратил 26 млн долларов».

Напомним, USAID оказывает помощь Украине в построении мощного финансового сектора, который регулируется политически и экономически независимыми структурами, является интегрированным в международные стандарты.

По словам Роберта Бонда, еще 5 лет назад одна из отраслей, на которую обратил внимание этот проект — это увеличение доступа к финансированию для малых и средних предприятий.

Пять лет назад была сделана оценка финансовых преград и ограничений развития малого и среднего бизнеса в Украине.

Некоторые ограничения, которые нашли тогда, актуальны и сегодня, а именно:

  • стоимость кредита;
  • отсутствие посредников;
  • отсутствие кредитной истории;
  • вопросы законодательной и регуляторной политики;
  • теневая экономика и отсутствие капитала.

По словам Роберта Бонда, тогда было вызовом выбрать такие действия, которые помогли бы малому и среднему бизнесу и способствовали реформе всей системы.

Какие шаги были сделаны:

  • Первое — «решили напрямую поддержать лизинг. В лизинге у нас была старая, но проверенная временем концепция, которая удачно работала на западе. Относительно немного регуляторных и законодательных проблем, хорошие партнеры и бизнес-ассоциация, поддержавшая наши усилия. И я с удовольствием могу отчитаться, что размер лизинговой отрасли вырос в 4 раза», — сказал он.
  • Во-вторых, «решили сделать акцент на реформировании законодательной и регуляторной системы для небанковских учреждений. Это включало закон О сплитах и деривативах. Все эти законы были приняты в течение последних 2 лет. Сейчас мы работаем над тем, чтобы сделать соответствующее обеспечение для обоих этих законов», — отмечает Бонд.

Справка Finance.ua:

  • USAID способствует формированию в стране конкурентной экономики, в которой малые и средние предприятия способны свободно реализовывать свой потенциал;
  • при поддержке Агентства в последнее время Правительство Украины осуществило несколько этапных шагов в этой сфере, которые, в частности, включают внедрение электронной системы отчетности и раскрытие информации для предприятий, акции которых котируются на открытом рынке, создание институтов, обеспечивающих прозрачную и эффективную торговлю активами, а также развитие рынка ценных бумаг.
По материалам Finance.UA
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