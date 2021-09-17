"Я успешно потратил 26 млн долларов": руководитель проекта USAID

В рамках платформы Access2Finance руководитель Проекта USAID «Трансформация финансового сектора» Роберт Бонд сообщил, что в конце октября подходит к концу этот проект и он может отчитаться, что «успешно потратил 26 млн долларов».
Напомним, USAID оказывает помощь Украине в построении мощного финансового сектора, который регулируется политически и экономически независимыми структурами, является интегрированным в международные стандарты.
По словам Роберта Бонда, еще 5 лет назад одна из отраслей, на которую обратил внимание этот проект — это увеличение доступа к финансированию для малых и средних предприятий.
Пять лет назад была сделана оценка финансовых преград и ограничений развития малого и среднего бизнеса в Украине.
Некоторые ограничения, которые нашли тогда, актуальны и сегодня, а именно:
По словам Роберта Бонда, тогда было вызовом выбрать такие действия, которые помогли бы малому и среднему бизнесу и способствовали реформе всей системы.
Какие шаги были сделаны:
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