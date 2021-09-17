Возвращение «бэби-боксов». Эксперт объяснила, что будет входить в новый «пакет малыша»

В Украине снова начали выдавать «пакеты малыша». «Пакет малыша» — это одноразовая натуральная помощь в виде набора необходимых вещей для новорожденного ребенка. Общая стоимость набора составляет не более 5 тысяч грн.

Об этом в эфире «Украинского радио» рассказала заведующая отделом исследования уровня жизни Института демографии и социальных исследований имени М. В. Птухи НАН Украины Людмила Черенько.

В «пакет малыша» входит:

упаковка подгузников, влажные салфетки, пеленки;

3 шапочки на вырост;

11 боди на короткий рукав разного размера;

11 боди на длинный рукав разного размера;

4 пары ползунков и 11 слипов;

4 рубашки и 4 пары носков, перчатки и 2 слюнявчика;

термометры для воды и для тела;

маникюрные ножницы и расческа;

одеяло, пододеяльник и плед, матрас, 2 полотенца;

6 игрушек и коврик, мягкая книжка, кремы и мыло, коробка-колыбель.

«По результатам тендера Министерство социальной политики объявило компанию „Скай Трейд. Украина“ производителем „пакетов малыша“. Это же предприятие поставляло „бэби-боксы“ в родильные дома в течение последних лет», — пояснила специалист.

По ее словам, начиная с 27 сентября родильные дома и центры социальной защиты во всех регионах Украины получат свои «бэби-боксы». Заключенный договор с производителем «пакетов малыша» позволяет закупить 53 тысячи комплектов с общей экономией 63 млн гривен для государства, добавляет она: «Теперь можно выбирать: „бэби-бокс“ или карту с деньгами, которую можно использовать в специализированных магазинах».

По словам эксперта, ранее в этот пакет входили вещи производства КНР, однако сейчас все товары преимущественно украинского происхождения: «Я считаю, что качество от этого только выиграло. Ведь Китай делает качественные вещи для своих граждан, а в другие страны отправляет вещи низкого качества, за исключением дорогого сегмента. Поэтому то, что в „боксе“ будут вещи украинского производителя с понятным составом — я считаю большим плюсом».