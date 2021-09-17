Возвращение «бэби-боксов». Эксперт объяснила, что будет входить в новый «пакет малыша»

В Украине снова начали выдавать «пакеты малыша». «Пакет малыша» — это одноразовая натуральная помощь в виде набора необходимых вещей для новорожденного ребенка. Общая стоимость набора составляет не более 5 тысяч грн.
Об этом в эфире «Украинского радио» рассказала заведующая отделом исследования уровня жизни Института демографии и социальных исследований имени
В «пакет малыша» входит:
«По результатам тендера Министерство социальной политики объявило компанию „Скай Трейд. Украина“ производителем „пакетов малыша“. Это же предприятие поставляло „бэби-боксы“ в родильные дома в течение последних лет», — пояснила специалист.
По ее словам, начиная с 27 сентября родильные дома и центры социальной защиты во всех регионах Украины получат свои «бэби-боксы». Заключенный договор с производителем «пакетов малыша» позволяет закупить 53 тысячи комплектов с общей экономией 63 млн гривен для государства, добавляет она: «Теперь можно выбирать: „бэби-бокс“ или карту с деньгами, которую можно использовать в специализированных магазинах».
По словам эксперта, ранее в этот пакет входили вещи производства КНР, однако сейчас все товары преимущественно украинского происхождения: «Я считаю, что качество от этого только выиграло. Ведь Китай делает качественные вещи для своих граждан, а в другие страны отправляет вещи низкого качества, за исключением дорогого сегмента. Поэтому то, что в „боксе“ будут вещи украинского производителя с понятным составом — я считаю большим плюсом».
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