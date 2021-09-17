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Цена газа для населения в 2021 году превышала стоимость для промышленности

Цена газа для населения в 2021 году превышала стоимость для промышленности

Средняя цена природного газа для бытовых потребителей в первом полугодии 2021 года составила 9 188,6 гривен (с НДС и с учетом тарифов на транспортировку и распределение) за 1 тыс. куб. м. Это на 7,9% больше, чем во втором полугодии 2020 года (8 519,7 гривен).

Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики Украины.

По данным статистического ведомства, средняя цена для небытовых потребителей Украины составила 8 946,9 гривен (с НДС и с учетом тарифов на транспортировку и распределение) за 1 тыс. куб. м, что на 47,8% выше, чем во втором полугодии 2020 года (6 053,8 гривен).

При этом бытовые потребители получили за полугодие 3 957,2 млн кубометров газа, небытовые – 6 596,8 млн кубометров.

В то же время цена газа для бытовых потребителей оказалась на 2,7% выше, чем для небытовых.

Справка Finance.ua:

  • газоснабжающие компании изменили тарифы на газ для населения в октябре. Напомним, в сентябре цены выросли, однако годовые тарифные планы не изменились и остаются куда более выгодными;
  • несмотря на рекордное подорожание природного газа в Европе, цены на газ для бытовых потребителей в Украине не изменятся. Годовой тариф будет действовать как минимум до мая 2022 года.

Кстати, в телеграм-канале Finance_ukr мы часто публикуем лайфхаки, как экономить на оплате коммунальных услуг.

По материалам РБК-Украина
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