General Motors начала производство электрических фургонов

В январе этого года General Motors организовала новый бренд электромобилей BrightDrop, который в сжатые сроки сумел наладить производство фургонов EV600, первые из которых сошли с конвейера на этой неделе.
Первыми клиентами на покупку электрических фургонов стали компании FedEx и Verizon.
Что касается самого EV600, то он представляет собой лёгкий транспортный фургон на электрической тяге. В конструкции предусмотрен блок аккумуляторных батарей, которые позволяют преодолевать без подзарядки до 400 км. Вместе с ним GM также выпустит модель EV410, которая во многом повторяет характеристики EV600, но отличается более компактным размером и менее вместительным кузовом (около 11,5 м³ против 17 м³ у EV600).
BrightDrop заключила контракт на начальное мелкосерийное производство электрических фургонов с независимым производителем из Мичигана, а также переоборудовала сборочный завод GM CAMI в канадском Ингерсолле под свои нужды.
Также известно, что производство фургонов EV410 будет организовано в следующем году.
Изображение: BrightDrop
«Вывод наших первых электромобилей на улицы в рекордно короткие сроки перед очередным праздничным периодом поставок — лучший подарок, который мы могли получить в этом году, особенно если учесть проблемы, с которыми мир сталкивается сейчас в цепочках поставок. Поскольку спрос на электронную коммерцию продолжает расти, а последствия изменения климата ощущаются как никогда раньше по всему миру, крайне важно, чтобы мы действовали быстро для сокращения вредных выбросов. Комплексные решения BrightDrop по доставке призваны помочь решить эти проблемы без промедления», — заявил генеральный директор BrightDrop Трэвис Кац (Travis Katz).
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