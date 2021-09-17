Как изменилась заработная плата в Донецкой области за год

Средняя номинальная заработная плата одного штатного работника предприятий, учреждений, организаций и их обособленных подразделений (с численностью наемных работников 10 и больше человек) Донецкой области (без учета части временно оккупированной территории) в августе 2021 года составила 14848 грн. По сравнению с июлем 2021 года средний уровень оплаты труда уменьшился на 2,9%, а по сравнению с августом 2020 года – увеличился на 17,3%.

Реальная заработная плата (с учетом инфляции и уплаченных налогов) в августе 2021 года по сравнению с предыдущим месяцем снизилась на 3,0%, по сравнению с августом 2020 года – повысилась на 5,1%.

Номинальная зарплата в августе 2021 года превышала средний показатель по Украине (13997 грн) на 6,1%. Регион занял второе место в стране (самым высоким уровень оплаты труда в августе был в г. Киеве – 20358 грн, самым низким – в Черновицкой области, где он составил 10811 грн).

По уровню средней номинальной заработной платы в августе 2021 года наиболее высокооплачиваемыми среди основных видов экономической деятельности Донецкой области были работники сферы государственного управления (19769 грн), металлургического комплекса (19268 грн) и угольной промышленности (18266 грн).

Превысила средний показатель по области заработная плата работников торговли (16852 грн), предприятий по производству химических веществ и химической продукции (16181 грн), финансовой и страховой деятельности (15416 грн), машиностроения (15321 грн), транспорта (15191 грн).

От 10,2 до 14,6 тыс.грн составила средняя номинальная зарплата работников строительства (14598 грн), предприятий по производству, поставке и распределению электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха (14382 грн), пищевой промышленности (13620 грн), сельского хозяйства (12510 грн), здравоохранения и оказания социальной помощи (10404 грн), образования (10218 грн).

Менее 10,0 тыс.грн начислено за август работникам предприятий, занимающихся водоснабжением, канализацией и отходами (9288 грн).

Задолженность по выплате заработной платы на 1 сентября 2021 года составила в области (без учета части временно оккупированной территории) 794,8 млн грн, или 20,2% всех долгов по ее выплате в Украине (3928,8 млн грн). Невыплаченная зарплата эквивалентна 15,5% фонда оплаты труда, начисленного за август (в среднем по Украине – 3,9%).

В течение августа 2021 года сумма долга по зарплате увеличилась в области на 12,0 млн грн, или на 1,5%, по сравнению с 1 января 2021 года – на 147,4 млн грн, или на 22,8%.