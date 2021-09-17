Украинцы выбирают Германию, а не Польшу. Их на миллион меньше, чем до пандемии

До вспышки COVID-19 в Польше находились около 2 миллионов работников из Украины, включая нелегальных. Сейчас их около одного миллиона.

Об этом сообщает «Польское радио».

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По данным агентства Personnel Service, украинцы все чаще едут в Чехию и Германию.

«Сейчас минимальная заработная плата в Польше составляет 2,8 тысяч злотых брутто. В Украине ставка составляет 6 тысяч гривен, то есть примерно 883 злотых в месяц. Это втрое меньше. В Германии, между тем, с 1 июля этого года минимальная заработная плата составляет 1536 евро брутто, то есть в пересчете 7 041 злотый», — сообщает Personnel Service.

При этом, агентство утверждает, что тысячи украинцев работают в Германии нелегально.

«Дефицит работников, на который жалуется все больше работодателей в Германии, заставляет власти закрывать глаза на нелегальных иммигрантов из-за рубежа. Это большая угроза для нас», — отмечают в Personnel Service.

Компания Personnel Service предупреждает, что отсутствие реакции польской стороны может повлиять на замедление экономики в стране.