Илон Маск выступил против регулирования крипторынка

Гендиректор компаний SpaceX и Tesla Илон Маск заявил, что правительству США не нужно регулировать рынок криптовалюты.

Об этом сообщает CNBC.

«Я думаю, что невозможно уничтожить криптовалюту, но правительства могут замедлить ее развитие», — сказал Маск во время конференции Code Conference в Калифорнии.

На вопрос, нужно ли правительству США регулировать рынок криптовалюты, Маск ответил, что «нет».

«Я бы не сказал, что я эксперт по криптовалютам. Я думаю, что криптовалюта имеет определенную ценность, но я бы не сказал, что это второе пришествие мессии», — добавил он.

Отмечается, что в начале этого года Tesla заявила о приобретении Bitcoin на сумму 1,5 млрд долларов США. Уже во втором квартале стоимость этих Bitcoin выросла примерно до 2,5 миллиарда долларов, когда цены на Bitcoin выросли. Однако с тех пор себестоимость Bitcoin упала вместе с другими криптовалютами.