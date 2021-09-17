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Швеция полностью отменяет ограничения, связанные с COVID-19

Швеция полностью отменяет ограничения, связанные с COVID-19

Власти Швеции со среды снимают почти все ограничения, введенные ранее в связи с пандемией коронавируса.

Об этом пишет SVT.

“Развитие явно идет в верном направлении, поэтому сейчас — хорошая возможность действительно ослабить ограничения”, — сказал государственный эпидемиолог Андерс Тегнелл.

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Полностью отменены рестрикции на количество участников массовых мероприятий как в помещении, так и на открытом воздухе. Им также не потребуется ковид-паспорт. Тем, кто не прошел вакцинацию, по-прежнему рекомендуется соблюдать социальную дистанцию и избегать скоплений людей.

Снимаются и ограничения в ресторанах, такие как требования к расстоянию между столиками и максимальному количеству людей за ними. Снова можно будет танцевать в ночных клубах.

С 29 сентября будет отменена рекомендация управления здравоохранения о дистанционной работе, что означает, что многие служащие могут постепенно начать возвращаться на свои рабочие места. В то же время при появлении симптомов COVID-19 жителей страны просят оставаться дома и делать тесты.

По материалам УНН
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