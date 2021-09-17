В какой стране выгодно быть вегетарианцем (исследование)

С 1977 года каждое 1 октября отмечается Всемирный день вегетарианства, и с этого дня начинается месяц «вегетарианской осознанности».

Аналитики Picodi.com составили рейтинг стоимости самых распространённых овощей в 98 странах мира, Finance.ua передает главное.

Для сравнения стоимости овощей аналитики выбрали картофель, помидоры, репчатый лук и салат.

Среди 98 стран, которые попали в рейтинг, самыми высокими ценами отличились Япония, Южная Корея, Пуэрто-Рико и Швейцария. Именно эти страны чаще всего занимают лидирующие позиции по дороговизне овощей.

Помидоры. В Египте и Индии самая низкая стоимость помидоров, и она не превышает 12,6 ₴. Что не удивительно, ведь эти страны относятся к крупнейшим производителям томатов.

В Украине средняя цена за килограмм помидоров — 38,5 ₴ — это 45 место рейтинга. В соседних Румынии и Молдове стоимость томатов ниже — 37 ₴ и 32,2 ₴ соответственно. Остальные соседи не могут похвастаться низкими ценами: Польша — 50,8 ₴/кг, Венгрия — 51 ₴/кг, Беларусь — 50,3 ₴/кг. В Японии любителям помидоров придётся заплатить 158,9 ₴ за килограмм. Немногим дешевле в Южной Корее — 152 ₴.

Картофель. Украина, как и США, Индия, Россия, Китай, — один из крупнейших производителей картофеля. Несмотря на это, Украина занимает лишь 13 место по стоимости корнеплода — 13 ₴ за килограмм. По цене ниже 10 ₴ картофель продают в Турции, Пакистане и Бангладеше. А вот в Пуэрто-Рико, Южной Корее и Японии стоимость в 7 раз выше: 89,7 ₴, 94,4 ₴ и 96,9 ₴ за килограмм соответственно.

Репчатый лук. По стоимости репчатого лука Украина вошла в топ-5 стран с самой низкой ценой. В среднем в нашей стране этот овощ можно купить за 9,1 ₴/кг. Дешевле только в Казахстане (8,9 ₴/кг), Пакистане (8,7 ₴/кг), Узбекистане (7,7 ₴/кг) и Турции (7,6 ₴/кг). А в соседней Польше цена выше более чем в 2 раза — 21,7 ₴ за килограмм. В тройку антилидеров с самыми высокими ценами попали Япония, Пуэрто-Рико и Люксембург.

Салат. С точки зрения цен на салат Украина расположилась на 44 позиции нашего рейтинга с ценой 24,2 ₴ за штуку. Самой низкой стоимости салата могут порадоваться жители Узбекистана (6,8 ₴/шт), Египта (7,7 ₴/шт), Непала (8,3 ₴/шт), Туниса (8,6 ₴/шт) и Пакистана (8,4 ₴/шт). А самую высокую цену платят в Исландии, Норвегии и Пуэрто-Рико: 67,7 ₴, 69,1 ₴ и 68,4 ₴ соответственно.

Приобрести условную овощную корзину с продуктами, рассмотренными в данном исследовании, выгоднее всего в Пакистане (38,7 ₴), Египте (39 ₴) и Турции (48,2 ₴). За овощной набор в Украине придётся заплатить 84,8 ₴. В Японии набор стоит в 4,5 раза дороже — 379,1 ₴.



Инфографика: Picodi.com