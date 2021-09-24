Какие услуги могут получить украинцы на онлайн-сервисах МВД

Министерство внутренних дел напомнило об онлайн-сервисах, которыми могут воспользоваться украинцы.
Об этом сообщает пресс-служба министерства на странице в Telegram-канале.
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«Каждый человек имеет право проверять, получать и распространять информацию», — сказано в сообщении.
С помощью Электронного кабинета водителя можно проверить информацию и заказать услуги:
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