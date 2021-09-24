Какие услуги могут получить украинцы на онлайн-сервисах МВД

Министерство внутренних дел напомнило об онлайн-сервисах, которыми могут воспользоваться украинцы.

Об этом сообщает пресс-служба министерства на странице в Telegram-канале.

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«Каждый человек имеет право проверять, получать и распространять информацию», — сказано в сообщении.

С помощью Электронного кабинета водителя можно проверить информацию и заказать услуги:

обмен водительского удостоверения;

изготовление ИНЗ ;

; заказ страхового полиса;

назначение надлежащего пользователя;

верификация данных;

проверка и оплата штрафов.

Справка Finance.ua:

вскоре автовладельцы смогут заключать договор купли-продажи онлайн;

услуга будет доступна в Электронном кабинете водителя и на Едином государственном веб-портале электронных услуг (Дія);

авторизовавшись, продавец и покупатель заполняют договор в электронном виде;

после этого документ автоматически направляется в сервисный центр МВД для проведения всех предусмотренных проверок по соответствующим реестрам.

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