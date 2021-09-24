Alibaba запретит торговлю оборудованием для майнинга криптовалют на своих платформах

Китайский техногигант Alibaba объявил о запрете операций по покупке и продаже оборудования, программного обеспечения по майнингу криптовалют на всех своих платформах.

Об этом говорится в объявлении компании от 27 сентября.

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Отмечается, что Alibaba запретит соответствующие операции с 8 октября. В компании объяснили это последними директивами китайских регуляторов — Центробанка КНР, Комиссии по регулированию банковской деятельности Китая и др.

В частности, Alibaba уберет со своих платформ разделы «аксессуары для майнинга блокчейнов» и «майнинг блокчейнов».

За нарушение запрета предусмотрены штрафные санкции.