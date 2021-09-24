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В Украине утвердили перечень профессий, для которых обязательна вакцинация

В Украине утвердили перечень профессий, для которых обязательна вакцинация

В Минздраве считают, что, кроме педагогов, обязаны сделать прививку еще чиновники разных уровней.

Министерство здравоохранения Украины подготовило проект приказа о перечне профессий, производств и организаций, работники которых должны сделать прививку против коронавируса.

В частности, в документе говорится о том, что обязательной вакцинации подлежат:

  • работники центральных органов исполнительной власти и их территориальных подразделений;
  • работники местных государственных администраций;
  • работники учреждений профессионального (профессионально-технического образования), профессионального, общего среднего образования, дошкольного образования, внешкольных учреждений образования.

Проект приказа обнародован на сайте Федерации профессиональных союзов Украины.

Отмечается, если работники указанных сфер откажутся от Covid-прививки, то их отстранят от выполнения обязанностей. В Минздраве объясняют, что такой подход уже предусмотрен действующим законодательством Украины. Также речь идет о том, что в случае обострения вируса перечень могут расширить.

А в апреле этого года Европейский суд по правам человека подтвердил положения национального законодательства, что «обязательная вакцинация является законной и может быть необходимой в демократических обществах и не противоречит Конвенции о защите прав человека и основополагающих свобод».

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По материалам Вечірній Київ
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