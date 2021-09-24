В Украине утвердили перечень профессий, для которых обязательна вакцинация

В Минздраве считают, что, кроме педагогов, обязаны сделать прививку еще чиновники разных уровней.
Министерство здравоохранения Украины подготовило проект приказа о перечне профессий, производств и организаций, работники которых должны сделать прививку против коронавируса.
В частности, в документе говорится о том, что обязательной вакцинации подлежат:
Проект приказа обнародован на сайте Федерации профессиональных союзов Украины.
Отмечается, если работники указанных сфер откажутся от Covid-прививки, то их отстранят от выполнения обязанностей. В Минздраве объясняют, что такой подход уже предусмотрен действующим законодательством Украины. Также речь идет о том, что в случае обострения вируса перечень могут расширить.
А в апреле этого года Европейский суд по правам человека подтвердил положения национального законодательства, что «обязательная вакцинация является законной и может быть необходимой в демократических обществах и не противоречит Конвенции о защите прав человека и основополагающих свобод».
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