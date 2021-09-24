Средняя зарплата в Киеве - 35 тыс. грн - исследование

Finance.ua как портал, который следит за динамикой зарплат в Украине, узнал от кадрового портала grc.ua, что в августе средний оклад в столице составил 34,7 тыс. грн. В сентябре средняя заработная плата в Киеве увеличилось на 400 грн и составила уже 35,1 тыс. грн.
“Киев, хоть и занимает 18 место в рейтинге самых комфортных городов по качеству жизни, но по уровню средней заработной платы по Украине – явный лидер”, – сказано в сообщении.
Какую зарплату предлагают работодатели:
Кого ищут:
Больше всего открытых вакансий для специалистов из ІТ-индустрии (21% всех актуальных вакансий Киева), менеджеров по продажам (14%) и экспертов в сфере маркетинга, рекламы и PR (9%).
Инфографика: grc.ua
В пятерку наиболее востребованных специалистов также входят банковские работники (7%) и бухгалтеры (5%). При этом у специалистов финансового сектора – один из самых высоких конкурсов на одно рабочее место – вакансии перекрывают потребность в работе всего на 15%. Меньше всего открытых вакансий в категории «Страхование» (0,2%), «Добыча сырья» (0,1%) и в индустрии красоты и спорта (0,1%).
Какую зарплату ожидают соискатели:
Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.
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