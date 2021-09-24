Средняя зарплата в Киеве - 35 тыс. грн - исследование

Finance.ua как портал, который следит за динамикой зарплат в Украине, узнал от кадрового портала grc.ua, что в августе средний оклад в столице составил 34,7 тыс. грн. В сентябре средняя заработная плата в Киеве увеличилось на 400 грн и составила уже 35,1 тыс. грн.

“Киев, хоть и занимает 18 место в рейтинге самых комфортных городов по качеству жизни, но по уровню средней заработной платы по Украине – явный лидер”, – сказано в сообщении.

Какую зарплату предлагают работодатели:

51% предлагают кандидатам, которые ищут работу в Киеве, оклад от 10,8 до 25,5 тыс. грн;

наименьшую компенсацию предлагают студентам, которые ищут подработку или первую серьезную работу (средний оклад категории составляет около 11 тыс. грн), охранникам (11 тыс. грн) и специалистам из сферы гостеприимства (средний оклад официантов, барменов, хостес и бариста в Киеве составляет чуть более 11 тыс. грн);

21% работодателей готовы платить до 45 тыс. грн. Чаще всего заработную плату в этом диапазоне рассматривают менеджеры среднего звена, IT-специалисты в начале карьеры и квалифицированный рабочий персонал. Так, например, руководитель проектов строительной компании может рассчитывать на оклад до 40 тыс. грн;

вакансий, которые предлагают оклад от 55 тыс. грн, – 13%;

более высокие оклады (от 71,1 тыс. грн) предлагают 15% вакансий. Самые высокие оклады у специалистов из сферы ІТ (средняя компенсация в категории составляет около 70 тыс. грн), руководителей высшего эшелона (средняя компенсация – около 65 тыс. грн) и у юристов (средняя заработная плата – 58 тыс. грн).

Кого ищут:

в среднем по Киеву вакансии перекрывают потребность в работе на 36%;

чуть больше трети всех вакансий Киева (32%) открыты для специалистов без опыта работы или с минимальным опытом работы (до года);

43% работодателей ищут специалиста с опытом работы от года до трех;

23% вакансий доступны кандидатам с опытом работы до шести лет;

для соискателей с опытом работы от 6 лет шансов трудоустроиться не очень много, но есть – для них открыто 2% вакансий.

Больше всего открытых вакансий для специалистов из ІТ-индустрии (21% всех актуальных вакансий Киева), менеджеров по продажам (14%) и экспертов в сфере маркетинга, рекламы и PR (9%).



Инфографика: grc.ua

В пятерку наиболее востребованных специалистов также входят банковские работники (7%) и бухгалтеры (5%). При этом у специалистов финансового сектора – один из самых высоких конкурсов на одно рабочее место – вакансии перекрывают потребность в работе всего на 15%. Меньше всего открытых вакансий в категории «Страхование» (0,2%), «Добыча сырья» (0,1%) и в индустрии красоты и спорта (0,1%).

Какую зарплату ожидают соискатели:

треть кандидатов, ищущих работу в Киеве, согласны получать до 18,4 тыс. грн;

42% ищут работу с окладом до 36,8 тыс. грн;

17% ищут вакансии с окладом до 55,2 тыс. грн;

на более высокую заработную плату (от 73 тыс. грн) рассчитывают 10% соискателей Киева.

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