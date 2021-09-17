Почему нотариусы отказываются оформлять сделки по продаже земли — разъяснение эксперта

Украинские нотариусы не в восторге от процедуры, которую им приходится проводить при сделках купли-продажи земельных участков сельскохозяйственного назначения.
После открытия рынка сельскохозяйственных земель подобных сделок совершено уже тысячи, однако часть нотариусов отказывается от них из-за трудоемкости.
Координатор Всеукраинского конгресса фермеров во Львовской области Олег Бачинский объяснил, почему нотариусы пытаются обходить такие сделки стороной: “Действительно, некоторые нотариусы не хотят оформлять куплю-продажу земли. Я говорил не с одним нотариусом. Это занимает много времени. Нужно подготовить немало справок: откуда поступили средства, количество земельных участков у покупателя», – сказал он в комментарии для Zahid.Espreso.
Что должен проверить нотариус для оформления сделки купли-продажи сельскохозяйственной земли
Проверить, кто имеет первоочередное право на приобретение земельного участка. Если такого права у покупателя нет, должен быть представлен отказ арендатора земли от первоочередного права (предусмотрено законом).
На проверку одного земельного участка может уйти целый день, однако стоимость услуг нотариуса за оформление такой сделки не покрывает затрат на ее подготовку. Отсутствие какой-либо из перечисленных проверок ставит продажу земли под сомнение и сделка может быть в дальнейшем оспорена в суде.
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