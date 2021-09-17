Показали электромобиль с запасом хода 1000 км

Новый NIO ET7 готовятся запустить в производство в Китае. Электромобиль поступит в продажу с первого квартала 2022 года и станет одним из самых продвинутых в мире.

Об этом сообщает сайт InsideEVs.

Главное преимущество электрокара — это его запас хода в 1000 км. На это способна топовая версия с батареей емкостью 150 кВт∙ч. Также будут предложены варианты с батареями на 70 кВт∙ч (запас хода — 500 км) и 100 кВт∙ч (запас хода — 700 км).



Фото: NIO

Ключом к огромному запасу хода стала не только большая батарея, но и продуманная аэродинамика. Коэффициент лобового сопротивления составляет 0,208 и это один из лучших показателей среди серийных авто.

Дизайн NIO ET7 — действительно стремительный и обтекаемый. В лифтбеке F-класса вытянутый силуэт с покатой крышей и выдвижными дверными ручками. Авто получилось довольно большим:

длина — 5 098 мм;

ширина — 1 987 мм;

высота — 1 505 мм;

колесная база — 3 060 мм.



Фото: NIO

Еще одна инновация электрокара — автопилот с лидаром (лазерным дальномером), 11 камерами, 5 радарами и 12 сенсорами. Он распознает другие авто на расстоянии до 700 метров.

Китайский электромобиль полноприводный и оснащен двумя моторами суммарной мощностью 653 л.с. Он способен разогнаться до сотни за 3,9 с, а тормозной путь со 100 км/ч составляет всего 33,5 м.



Фото: NIO

Новый NIO ET7 уже доступен для заказа и объявлены цены на модель. Базовая версия стоит 69,2 тыс. долларов, а самая дорогая – $81,2 тыс.