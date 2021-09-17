Украина получит 9 млн долларов помощи от США

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль и директор миссии USAID в Украине Джеймс Хоуп подписали соглашение о выделении украинской стороне помощи. США помогут Украине на общую сумму 9 млн долларов.
Об этом сообщает Правительственный портал.
Куда пойдут предоставленные Украине средства:
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«Благодаря этому соглашению Украина сможет направить дополнительный финансовый ресурс на усиление способности медицинской системы и повышение эффективности лечения болезней», — заявил глава украинского правительства.
Временно поверенная в делах США в Украине Кристина Квин подписала письмо-заверение соглашения о помощи.
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