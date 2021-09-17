Немецкая компания из-за роста цены на газ прекратила поставки клиентам

Немецкая компания Deutsche Energiepool прекратила поставки газа клиентам из-за высоких цен на газовом рынке.

Об этом говорится в сообщении компании.

“За последние несколько месяцев закупочные цены на природный газ и электроэнергию на фьючерсном рынке выросли втрое, а цены на краткосрочные закупки выросли примерно в пять раз. Такого быстрого и беспрецедентного развития на энергетическом рынке никто не мог ожидать”, – отмечают там.

По их словам, компания больше не может так продолжать за экономической нецелесообразности. Поэтому они вынуждены разорвать многие из заключенных контрактов.

При поставке газа клиентам ее заменит компания Eon.