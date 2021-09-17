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В 2022 году рост цен на жилье замедлится, — Томаш Фиала

В 2022 году рост цен на жилье замедлится, — Томаш Фиала

В 2022 году темпы роста цен на первичную жилую недвижимость замедлятся.

Такой прогноз дал основатель и генеральный директор инвестиционной компании Dragon Capital Томаш Фиала.

“Я не думаю, что цена будет расти темпами выше 10%”, – сказал Фиала. Он аргументировал свое мнение тем, что в следующем году себестоимость строительства не будет расти так же, как в 2021 году – на международных рынках цены на металл достигли пика еще в июне, приводит пример Фиала, и с того момента упали на 15-20%.

Кроме того, в 2022 году замедлится инфляция, а также насытится часть нынешнего спроса на квадратные метры, полагает основатель Dragon Capital.

Справка Finance.ua:

Как свидетельствуют данные аналитиков OLX Недвижимость, наибольшее количество объявлений о продаже однокомнатных квартир в таких областях:

  • Киевская — более 6900 однушек. Средняя стоимость — $43 600;
  • Одесская — 3500 объектов. Стоимость — $31 240;
  • Харьковская — 1380. Стоимость — $29 115;
  • Львовская — 835. Стоимость — $37 780;
  • Ивано-Франковская — 600. Стоимость $19 600 — самая низкая для Украины.
По материалам УБР
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