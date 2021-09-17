Как Китай сотрудничает с Украиной в различных областях (исследование)

Начиная с 2020 года Китай является крупнейшим торговым партнером Украины как по импорту, так и по экспорту.

Об этом заявил старший экономист Центра экономической стратегии Дмитрий Горюнов во время презентации исследования «Китайский экономический след в Украине».

«Правда, такая торговля имеет ситуативный характер. Если посмотреть на динамику импорта-экспорта между Китаем и Украиной, то можно заметить, что в период валютных кризисов в Украине (2008, 2009, 2015 годы) импорт сокращался, а экспорт увеличивался. Это означает, что это сотрудничество очень чувствительно к ценовой конкуренции», — рассказал эксперт.

Прямые инвестиции. Китай — третий по величине инвестор в мире ($ 2 трлн). Однако у Украины с китайскими прямыми инвестициями сложилась иная ситуация: здесь Китай занимает примерно десятое место по накопленному запасу инвестиций в нашу страну за все годы ($ 260 млн. — Ред.).

«Это 0,5% от общего количества инвестиций. Мы насчитали до 500 юрлиц, где в капитале в некоторой доле есть китайские бенефициары — напрямую или через другие юрисдикции. Так, они активно используют офшоры, но не потому, что они скрываются, и даже не для того, чтобы оптимизировать свои налоги. Это связано исключительно со специальным регулированием в Китае, где компаниям нужно получать разрешения, чтобы инвестировать за рубеж. Поэтому им проще, условно говоря, зарегистрировать разрешение где-то в Европе, а потом с ним осуществлять инвестиции по региону», — отметил Горюнов.

Сотрудничество с Украиной в различных отраслях

Эксперт назвал отрасли экономики, где сконцентрировано наибольшее сотрудничество Китая с Украиной.

Металлургия. Сейчас Украина почти не продает металл. В последние годы были определенные сделки, но раньше Украина продавала больше. Сейчас, по словам аналитика, Украина превратилась из конкурента в поставщика.

При этом прямых инвестиций от Китая в отрасль нет. Однако китайские подрядчики активно участвуют в модернизации украинских предприятий.

Энергетика. В определенных подотраслях энергетики от Китая даже был значительный спрос. В частности, речь идет о сотрудничестве в атомной энергетике. Так, китайцы активно отходят от угля, поскольку это загрязняет воздух, поэтому они активно наращивают свои атомные мощности.

По аналогии с металлургией, китайцы участвовали в модернизации украинских предприятий, то есть поставляли оборудование.

Также интересный кейс в этой области — это возобновляемая энергетика. Китай — крупнейший в мире производитель солнечных панелей. И когда в Украине начался активный период строительства таких станций, именно Китай поставлял в страну большое количество солнечных панелей.

Оборона и авиация. В свое время после развала Советского Союза Китай активно развивал свою армию и скупал различные образцы построенных и даже недостроенных военных кораблей и самолетов.

Также Украина участвовала в китайских проектах по производству пассажирских самолетов.

Китай является основным иностранным рынком для экспорта украинских реактивных самолетов. Со временем китайские инвесторы решили, что будет лучше, если они будут производить их сами. Поэтому была попытка купить «Мотор Сич».

Сельское хозяйство. В этой отрасли Украина активно экспортирует свои товары, и этот экспорт постоянно растет. Государства подписывают все больше протоколов, что позволяет перевозить и продавать все больше продукции — как обработанной, так и необработанной.

«Однако был один не очень приятный кейс (в сотрудничестве. — Ред.), который не завершился — с кредитом ГПЗКУ (Государственной продовольственно-зерновой компании Украины)», — прокомментировал Горюнов.

Транспорт и инфраструктура. Китай чаще всего руководствуется несколькими причинами, когда сотрудничает с разными странами в сфере логистики и транспорта:

во-первых, логистика им нужна как основному импортеру и экспортеру товаров;

во-вторых, поскольку китайцы много инвестируют в этот сектор у себя на родине, то у них есть соответствующие технологии, которыми они охотно делятся;