ВАКС вновь продлил обязанности экс-замглаве ПриватБанка

Высший антикоррупционный суд продлил до 16 ноября срок действия обязанностей, возложенных на бывшего заместителя главы правления ПриватБанка Людмилу Шмальченко, которую Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура подозревают в причастности к растрате 8,2 млрд грн.

Такое решение 16 сентября принял следственный судья ВАКС.

Как известно, Шмальченко определили меру пресечения в 50 млн грн залога. Также на нее возложили ряд обязанностей, а именно:

прибывать по первому требованию;

сообщать об изменении места жительства и работы;

не отлучаться из Днепропетровской области без разрешения;

воздерживаться от общения с другими подозреваемыми, свидетелями и сдать на хранение загранпаспорта.

За подозреваемую внесли залог.

В связи с приближением даты завершения действия обязанностей Шмальченко прокурор САП просил их продлить. Изучив ходатайство, судья его удовлетворил.

Напомним, НАБУ сообщило о подозрении трем лицам в растрате 8,2 млрд грн. Следствие установило, что в декабре 2016 года, накануне национализации ПриватБанка, бывший председатель правления ПриватБанка Александр Дубилет распорядился перечислить 314,9 млн долларов (8,2 млрд грн по курсу НБУ) с корреспондентского счета, открытого в одном из европейских банков, в качестве погашения задолженности по ранее выданным аккредитивам двум компаниям-агротрейдерам Louis Dreyfus Suisse S.A. и Quadra Commodities S.A.

Исполнителями этого распоряжения были на то время заместитель председателя правления ПБ Людмила Шмальченко и начальник департамента поддержки межбанковских операций казначейства ПБ Надежда Конопкина.

Для прикрытия фактической растраты средств ПБ и придания вида законности этой схеме бывший топ-менеджмент банка подделал банковские документы и провел фиктивное кредитование связанного с банком офшора Claresholm Marketing Ltd. Таким образом это лицо сделали должником именно на ту сумму, которую вывели через погашение аккредитивов другим компаниям. Самого Дубилета объявили в розыск.