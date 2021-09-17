Shell продала сланцевый бизнес ConocoPhillips за $9,5 млрд наличными

Англо-голландская нефтегазовая компания Royal Dutch Shell подписала соглашение о продаже своего нефтегазового бизнеса на сланцевом поле Permian американскому нефтегазовому гиганту ConocoPhillips за $9,5 млрд наличными.

«Enterprises LLC — «дочка» Royal Dutch Shell — решила продать свой бизнес в Permian компании ConocoPhillips, ведущему разработчику сланцевых месторождений в бассейне, за $9,5 млрд наличными», — говорится в пресс-релизе Shell. Компания уточняет, что сделка состоится при условии получения одобрения регулирующих органов.

Денежные поступления, отмечает Shell, используют для дополнительных распределений среди акционеров в размере $7 млрд. Остальное понадобится для дальнейшего укрепления баланса.

В качестве финансовых консультантов Shell выступают Morgan Stanley & Co. LLC и Tudor, Pickering, Holt & Co. Нортон Роуз Фулбрайт-юридический советник Shell по продаже активов.

Сделка по продаже должна состояться до конца года.

В компании отмечают, что с 2017 года предприятия Shell на Permian снизили выбросы парниковых газов и метана на 80% за счет инвестиций в инфраструктуру и технологии.

Пермский бизнес Shell включает в себя владение примерно 225 тыс. акров (910 кв. км) с текущим объемом добычи около 175 тыс. баррелей в день.

Royal Dutch Shell основана в 1917 году и занимается добычей и переработкой углеводородов более чем в 70 странах.