Укртатнафта впервые импортировала сжиженный газ из Нигерии

Оператор Кременчугского нефтеперерабатывающего завода Укртатнафта впервые ввезла в страну партию сжиженного нефтяного газа из Нигерии.
Об этом сообщает ценовое агентство Argus.
По словам собеседников агентства на рынке, продукт поставила торговая компания Vitol, предводитель – Escravos из Нигерии.
«Судно Gas Honour доставило 21 сентября на терминал Укрлоудсистем в Одессе 5 тыс. т пропан-бутана», – говорится в сообщении агентства.
В январе-августе морским транспортом в Украину поступили рекордные 81,8 тыс. т сжиженного газа по сравнению с 51,6 тыс. т годом ранее.
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