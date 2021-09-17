Укртатнафта впервые импортировала сжиженный газ из Нигерии

Оператор Кременчугского нефтеперерабатывающего завода Укртатнафта впервые ввезла в страну партию сжиженного нефтяного газа из Нигерии.

Об этом сообщает ценовое агентство Argus.

По словам собеседников агентства на рынке, продукт поставила торговая компания Vitol, предводитель – Escravos из Нигерии.

«Судно Gas Honour доставило 21 сентября на терминал Укрлоудсистем в Одессе 5 тыс. т пропан-бутана», – говорится в сообщении агентства.

В январе-августе морским транспортом в Украину поступили рекордные 81,8 тыс. т сжиженного газа по сравнению с 51,6 тыс. т годом ранее.