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Apple продала два миллиарда iPhone

Apple продала два миллиарда iPhone

Корпорация Apple продала уже два миллиарда смартфонов iPhone.

Об этом сообщает 9to5mac.

Как подсчитал аналитик агентства Asymco Гораций Дедиу (Horace Deidu), корпорация реализовала двухмиллиардный iPhone буквально на днях. При этом Apple не афиширует данную информацию.

“Когда числа становятся такими большими, происходит снижение чувствительности”, – пояснил Дедиу и добавил, что говорить о двух миллиардах смартфонов не так интересно, как сообщать о миллиардном проданном устройстве.

Также он обратил внимание на то, что Apple сохраняет начальную стоимость iPhone в районе 400 долларов в течение многих лет, однако сейчас разброс цен на устройства шире, чем когда-либо.

По его мнению, рост продаж обязан выгодным программам кредитования и trade-in, также розничный трафик растет из-за ослабления коронавирусных ограничений во многих регионах.

Дедиу также отметил, что iPhone – самый популярный смартфон на вторичном рынке, что специалист объяснил высоким качеством и востребованностью устройства.

По материалам Корреспондент.net
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