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Сколько стоит арендовать жилье в крупнейших городах Украины (инфографика)

Сколько стоит арендовать жилье в крупнейших городах Украины (инфографика)

Осенью традиционно начинается высокий сезон не только на куплю-продажу недвижимости, но и на аренду квартир — в крупные города стекаются студенты и работники.

Сколько придется заплатить за квадратные метры?

Самая дорогая аренда квартир в столице. В Киеве аренда в среднем стоит:

  • однокомнатной — 13 662 грн/месяц;
  • двухкомнатной — 19 562 грн/мес.;
  • трехкомнатной — 32 997 грн / мес.

На втором месте в Украине по цене на аренду – Одесса. Аренда квартир здесь стоит:

  • однокомнатной квартиры — 9 554 грн/мес.;
  • двухкомнатной — 13 870 грн/мес.;
  • трехкомнатной — 22 501 грн/мес.

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В Харькове снять жилье еще дешевле. Особенно разница между Харьковом и Одессой ощущается в аренде трехкомнатных квартир. Средние цены на аренду:

  • однокомнатной — 9 642 грн/мес.;
  • двухкомнатной — 13 460 грн/мес.;
  • трехкомнатной — 14 002 грн/мес.

Во Львове наблюдается небольшой перекос в ценовой политике на аренду недвижимости, ведь аренда двухкомнатных квартир здесь даже дешевле аренды однокомнатных. В среднем цены на аренду такие:

  • однокомнатной квартиры — 10 465 грн/мес.;
  • двухкомнатной — 9 467 грн/мес.;
  • трехкомнатной — 10 831 грн / мес.

Кстати, чтобы не ждать годами и не копить так долго нужную сумму на собственный дом или квартиру, можно воспользоваться ипотекой. Если вы хотите остановиться именно на этом решении, Finance.ua уже запустил бесплатный каталог с ипотеками.

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По материалам Novyny Live
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