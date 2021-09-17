Сколько стоит арендовать жилье в крупнейших городах Украины (инфографика)

Осенью традиционно начинается высокий сезон не только на куплю-продажу недвижимости, но и на аренду квартир — в крупные города стекаются студенты и работники.

Сколько придется заплатить за квадратные метры?

Самая дорогая аренда квартир в столице. В Киеве аренда в среднем стоит:

однокомнатной — 13 662 грн/месяц;

двухкомнатной — 19 562 грн/мес.;

трехкомнатной — 32 997 грн / мес.

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На втором месте в Украине по цене на аренду – Одесса. Аренда квартир здесь стоит:

однокомнатной квартиры — 9 554 грн/мес.;

двухкомнатной — 13 870 грн/мес.;

трехкомнатной — 22 501 грн/мес.

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В Харькове снять жилье еще дешевле. Особенно разница между Харьковом и Одессой ощущается в аренде трехкомнатных квартир. Средние цены на аренду:

однокомнатной — 9 642 грн/мес.;

двухкомнатной — 13 460 грн/мес.;

трехкомнатной — 14 002 грн/мес.

Во Львове наблюдается небольшой перекос в ценовой политике на аренду недвижимости, ведь аренда двухкомнатных квартир здесь даже дешевле аренды однокомнатных. В среднем цены на аренду такие:

однокомнатной квартиры — 10 465 грн/мес.;

двухкомнатной — 9 467 грн/мес.;

трехкомнатной — 10 831 грн / мес.

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