Сколько стоит арендовать жилье в крупнейших городах Украины (инфографика)

Осенью традиционно начинается высокий сезон не только на куплю-продажу недвижимости, но и на аренду квартир — в крупные города стекаются студенты и работники.
Сколько придется заплатить за квадратные метры?
Самая дорогая аренда квартир в столице. В Киеве аренда в среднем стоит:
На втором месте в Украине по цене на аренду – Одесса. Аренда квартир здесь стоит:
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В Харькове снять жилье еще дешевле. Особенно разница между Харьковом и Одессой ощущается в аренде трехкомнатных квартир. Средние цены на аренду:
Во Львове наблюдается небольшой перекос в ценовой политике на аренду недвижимости, ведь аренда двухкомнатных квартир здесь даже дешевле аренды однокомнатных. В среднем цены на аренду такие:
Кстати, чтобы не ждать годами и не копить так долго нужную сумму на собственный дом или квартиру, можно воспользоваться ипотекой. Если вы хотите остановиться именно на этом решении, Finance.ua уже запустил бесплатный каталог с ипотеками.
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