Межбанк: будет ли дальнейшее падение курса и почему интрига нарастает

Четверг на валютном межбанке пройдет очень интересно и с элементами серьезной интриги. Вчерашнее активное проседание котировок почти на 15 копеек по доллару и евро порядком озадачило экспортеров.

С одной стороны, гривна им все равно нужна и они будут вынуждены продавать валютную выручку в любом случае, даже при дальнейшем тренде на укрепление нацвалюты.

С другой стороны, дешево это делать никто не хочет и не будет, и значительная часть крупных продавцов постарается при подобном развитии событий дотянуть до периода получения возмещений НДС от государства и сократит объемы предлагаемой пока валюты до того минимума, который они смогут себе позволить в своих индивидуальных хозяйственных задачах. Это приведет к придерживанию валюты и сокращению предложения на торгах на фоне стабильного объема спроса на валюту со стороны импортеров, в первую очередь — торговцев энергоносителями.

Оживятся и те из покупателей, кого не подпирало время и кто выжидал низких котировок. Их время пришло и они тоже добавят спроса на рынке. Все это приведет к перекосам спроса и предложения по валюте на межбанке и может быстро нивелировать все вчерашние успехи гривны.

Сегодня главным вопросом будет для всех клиентов и самих банков: пойдет ли курс доллара ниже и если «да», то до каких пределов.

В активном противостоянии интересов крупнейших продавцов и покупателей валюты с попыткой всего рынка, то сыграть «на повышение» за счет придерживания части валютной выручки, то «на понижение», если покупатели продолжат бороться за курс и станут ожесточенно торговаться и не поддаваться на уловки продавцов, и пройдет сегодняшний явно непростой день на межбанке.

В этом случае у спекулянтов появляется реальный шанс попытаться сыграть на этих противоречиях крупных игроков и максимально раскачать курс, а НБУ придется очень внимательно следить за происходящим на торгах, и скорее всего, выходить с соответствующей интервенцией как минимум на стандартные $ 5 млн. Если это не поможет, то Нацбанк выйдет на рынок и во второй раз с уже более долгой по времени интервенцией.

По нашим расчетам, объем операций на торгах в четверг будет в пределах до $ 130−180 млн при заключении до 600 сделок.

Курсы межбанка, по прогнозам Finance.ua, 23 сентября будут в пределах: доллар — коридор 26,50−26,75 грн, евро — коридор 30,95−31,30 грн.

На наличном рынке ценники в обменниках финкомпаний и банков будут находиться в пределах:

Доллар: коридор покупок и продаж 26,45−26,80 грн при спреде в обменниках финкомпаний в пределах до 20 коп, а в кассах банков до 25 коп.

Евро: в банках коридор от 30,90 до 31,50 грн при спреде до 30 коп, а в обменниках финкомпаний — в пределах коридора от 31,05 до 31,35 грн при спреде в пределах до 20−25 копеек.

Курс доллара на Межбанке — график:



Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:

доллар США — 26,58 / 26,60

евро — 31,18 / 31,20

Курсы валют на Межбанке

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