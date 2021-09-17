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Германия прекратит компенсировать самоизоляцию невакцинированным работникам

Германия прекратит компенсировать самоизоляцию невакцинированным работникам

Министры здравоохранения федеральных земель Германии пришли к согласию относительно того, чтобы с 1 ноября невакцинированным работникам не оказывали финансовую поддержку, если им приходится идти на самоизоляцию.

Об этом сообщает Spiegel.

В то же время они все равно могут рассчитывать на оплачиваемый больничный, если заболеют COVID-19.

В отдельных федеральных землях, как то Баден-Вюртемберг, такой подход действует еще с середины сентября.

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Федеральное министерство здравоохранения изначально предлагало применять его по всей стране с 11 октября, но после дискуссий сместили дату.

При этом, в законе по защите от COVID-19 уже прописано, что право на компенсацию за пребывание на карантине не применяется, если этого карантина можно было избежать посредством вакцинации и если у человека нет медицинских противопоказаний.

По материалам Mind
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