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Польская PESA представила водородный железнодорожный локомотив

Польская PESA представила водородный железнодорожный локомотив

Польская компания PESA Bydgoszcz SA представила на выставке Trako свой первый железнодорожный локомотив, работающий на водороде.

Это существенно модернизированный тепловоз СМ42 с установленными водородными ячейками, сообщает NaKolei.pl.

Указано, что весь проект был создан в сотрудничестве с PKN Orlen и Orlen Koltrans. Именно этот агрегат в ближайшее время будет сдан в эксплуатацию на нефтеперерабатывающем заводе Orlen в Плоцке.

Локомотив PESA имеет четыре асинхронных двигателя мощностью 180 кВт каждый, вспомогательный преобразователь 3×400 В, один инвертор для двух тяговых двигателей. Для всего привода будет использоваться тяговая батарея по технологии LTO с набором водородных элементов.


Фото: NaKolei. pl

Как отмечается, тепловоз с обозначением СМ42 6Дн — 4-осный вагон с тяговыми двигателями 4×180 кВт. Он был оснащен инновационным источником энергии — водородным двигателем с нулевым уровнем выбросов. Две водородные ячейки производства Ballard отвечают за выработку энергии. Ячейка на 85 кВт — это система, которая генерирует напряжение при химической реакции водорода с кислородом из атмосферы. Водород отбирается из водородных резервуаров и подается в ячейку после прохождения через редуктор под давлением 8 бар.

«Я считаю, что эта конкретная инициатива будет иметь ключевое значение для ускорения развития этого типа технологий в Польше», — заявил премьер-министр Матеуш Моравецкий.

Известно, что система питания водородного элемента состоит из двух комплектов резервуаров, установленных в стальной раме. Каждый из них вмещает 16 баллонов, а общая вместимость 32 водородных баллонов составляет 175 кг при давлении 350 бар и температуре газа 15 градусов Цельсия.


Фото: NaKolei. pl

Система привода локомотива также включает тяговую батарею большой емкости. Аккумуляторы поставляются в виде 6 отдельных ящиков, связанных между собой электроустановкой и системой охлаждения. Аккумулятор выполнен по технологии LTO, общей емкостью 167 кВт/ч.

«Этот локомотив — начало пути к польскому пассажирскому рельсовому транспорту, работающему на водороде, и еще один шаг на пути к цели создания безопасной, комфортной и экологической польской железной дороги», — отметил министр инфраструктуры и строительства страны Анджей Адамчик.

Также сообщается, что представленный локомотив оснащен автономной системой вождения, которая позволяет водителю управлять транспортным средством одним человеком по радио при настройке поездов, и системой распознавания препятствий.

Кроме того, известно, что максимальная скорость, которую может развивать польский водородный локомотив, составляет 90 км/ч.

По материалам Дело
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