Польская PESA представила водородный железнодорожный локомотив

Польская компания PESA Bydgoszcz SA представила на выставке Trako свой первый железнодорожный локомотив, работающий на водороде.
Это существенно модернизированный тепловоз СМ42 с установленными водородными ячейками, сообщает NaKolei.pl.
Указано, что весь проект был создан в сотрудничестве с PKN Orlen и Orlen Koltrans. Именно этот агрегат в ближайшее время будет сдан в эксплуатацию на нефтеперерабатывающем заводе Orlen в Плоцке.
Локомотив PESA имеет четыре асинхронных двигателя мощностью 180 кВт каждый, вспомогательный преобразователь 3×400 В, один инвертор для двух тяговых двигателей. Для всего привода будет использоваться тяговая батарея по технологии LTO с набором водородных элементов.
Фото: NaKolei. pl
Как отмечается, тепловоз с обозначением СМ42 6Дн — 4-осный вагон с тяговыми двигателями 4×180 кВт. Он был оснащен инновационным источником энергии — водородным двигателем с нулевым уровнем выбросов. Две водородные ячейки производства Ballard отвечают за выработку энергии. Ячейка на 85 кВт — это система, которая генерирует напряжение при химической реакции водорода с кислородом из атмосферы. Водород отбирается из водородных резервуаров и подается в ячейку после прохождения через редуктор под давлением 8 бар.
«Я считаю, что эта конкретная инициатива будет иметь ключевое значение для ускорения развития этого типа технологий в Польше», — заявил премьер-министр Матеуш Моравецкий.
Известно, что система питания водородного элемента состоит из двух комплектов резервуаров, установленных в стальной раме. Каждый из них вмещает 16 баллонов, а общая вместимость 32 водородных баллонов составляет 175 кг при давлении 350 бар и температуре газа 15 градусов Цельсия.
Фото: NaKolei. pl
Система привода локомотива также включает тяговую батарею большой емкости. Аккумуляторы поставляются в виде 6 отдельных ящиков, связанных между собой электроустановкой и системой охлаждения. Аккумулятор выполнен по технологии LTO, общей емкостью 167 кВт/ч.
«Этот локомотив — начало пути к польскому пассажирскому рельсовому транспорту, работающему на водороде, и еще один шаг на пути к цели создания безопасной, комфортной и экологической польской железной дороги», — отметил министр инфраструктуры и строительства страны Анджей Адамчик.
Также сообщается, что представленный локомотив оснащен автономной системой вождения, которая позволяет водителю управлять транспортным средством одним человеком по радио при настройке поездов, и системой распознавания препятствий.
Кроме того, известно, что максимальная скорость, которую может развивать польский водородный локомотив, составляет 90 км/ч.
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