Комитет Рады одобрил проект реформы СБУ

Комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки одобрил законопроект о реформе Службы безопасности Украины (СБУ). Парламент начнет рассматривать документ в начале октября.
Об этом сообщила заместитель председателя Комитета Марьяна Безуглая.
«Комитет рекомендовал (законопроект. — Ред.) о реформе СБУ», — написала в Facebook Безуглая.
Депутат добавила, что на рассмотрение Верховной Рады законопроект поступит 5 октября текущего года.
Напомним, в конце января Верховная Рада приняла за основу закон президента Владимира Зеленского о реформе СБУ.
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