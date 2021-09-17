Комитет Рады одобрил проект реформы СБУ

Комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки одобрил законопроект о реформе Службы безопасности Украины (СБУ). Парламент начнет рассматривать документ в начале октября.

Об этом сообщила заместитель председателя Комитета Марьяна Безуглая.

«Комитет рекомендовал (законопроект. — Ред.) о реформе СБУ», — написала в Facebook Безуглая.

Депутат добавила, что на рассмотрение Верховной Рады законопроект поступит 5 октября текущего года.

Напомним, в конце января Верховная Рада приняла за основу закон президента Владимира Зеленского о реформе СБУ.