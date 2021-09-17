Фонд гарантирования вкладов завершил ликвидацию банка Бахматюка

Фонд гарантирования вкладов физлиц 20 сентября завершил ликвидацию банка «Финансовая инициатива» и, соответственно, выплаты его вкладчикам.
Как сообщили в Фонде 22 сентября, в соответствии со ст. 28 и 53 Закона о системе гарантирования вкладов физических лиц, ФГВФЛ прекращает выплату гарантированных сумм возмещения средств по вкладам в день утверждения ликвидационного баланса банка. С момента утверждения ликвидационного баланса ликвидационная процедура банка считается завершенной.
В рамках выплаты гарантированного возмещения вкладчики банка получили 3,76 млрд грн, что составляет 96,3% от общей гарантированной суммы.
Напомним, Нацбанк Украины в июне 2015 года отнес банк «Финансовая инициатива» к категории неплатежеспособных.
Банк был основан в 2005 году. Его единственным бенефициаром через ряд компаний был Олег Бахматюк. Он также был крупнейшим акционером VAB Банка, официально признанного банкротом в марте 2015 года.
По состоянию на 1 апреля 2015 года по размеру активов банк «Финансовая инициатива» занимал 16-е место (19,18 млрд грн) среди 133 украинских банков.
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