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Фонд гарантирования вкладов завершил ликвидацию банка Бахматюка

Фонд гарантирования вкладов завершил ликвидацию банка Бахматюка

Фонд гарантирования вкладов физлиц 20 сентября завершил ликвидацию банка «Финансовая инициатива» и, соответственно, выплаты его вкладчикам.

Как сообщили в Фонде 22 сентября, в соответствии со ст. 28 и 53 Закона о системе гарантирования вкладов физических лиц, ФГВФЛ прекращает выплату гарантированных сумм возмещения средств по вкладам в день утверждения ликвидационного баланса банка. С момента утверждения ликвидационного баланса ликвидационная процедура банка считается завершенной.

В рамках выплаты гарантированного возмещения вкладчики банка получили 3,76 млрд грн, что составляет 96,3% от общей гарантированной суммы.

Напомним, Нацбанк Украины в июне 2015 года отнес банк «Финансовая инициатива» к категории неплатежеспособных.

Банк был основан в 2005 году. Его единственным бенефициаром через ряд компаний был Олег Бахматюк. Он также был крупнейшим акционером VAB Банка, официально признанного банкротом в марте 2015 года.

По состоянию на 1 апреля 2015 года по размеру активов банк «Финансовая инициатива» занимал 16-е место (19,18 млрд грн) среди 133 украинских банков.

По материалам НВ
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