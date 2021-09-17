Через год стоимость золота возрастет на 12% — прогноз

В течение следующих 12 месяцев стоимость золота поднимется на 12%.
К такому выводу пришли участники конференции LBMA 2021.
По мнению участников виртуальной конференции LBMA 2021, до октября 2022 года унция “желтого металла” подорожает до $1969.
При этом цены на серебро, по ожиданиям трети экспертов, участвовавших в конференции, через год возрастут более существенно, чем котировки других драгоценных металлов.
Стоит отметить, что на прошлой неделе на фоне замедления темпов роста инфляции в Штатах стоимость золота упала с $1807 до $1750 за унцию.
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