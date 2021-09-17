Восстановление мировой экономики после COVID-19: в каких странах оно быстрее и почему

В Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) рассказали, что неравномерное распределение вакцин в мире препятствует экономическому восстановлению страны после COVID-19.

Об этом сообщает New York Times.

Согласно заявлению ОЭСР, восстановление экономики после пандемии COVID-19 начинает набирать обороты. Однако оно приносит больше пользы более богатым странам, чем тем, где экономика только развивается.

Отмечается, что страны, которые достигли больших успехов в вакцинировании своего населения – восстанавливают собственную экономику гораздо быстрее, чем те, у которых все еще низкие показатели прививки.

“Глобальный шок, который подтолкнул мир к худшей рецессии за столетие, проходит, и теперь мы прогнозируем, что восстановление вернет рост (экономики. – Ред.) к его докризисной тенденции”, – рассказал главный экономист ОЭСР Лоуренс Бун.

Согласно прогнозу МВФ, мировая экономика в 2021 году вырастет на уровне 6%, а в 2022 году следует ожидать роста на 4,9%.

С 2022 года по 2025 год в странах, где к середине 2022 года будет вакцинировано менее 60% населения – совокупное снижение ВВП может составить 2,3 триллиона долларов, согласно расчетам аналитического подразделения the Economist Intelligence Unit (EIU).

Также аналитики EIU считают, что если из-за нового штамма Дельта вакцинация не окажется тем чудодейственным средством, на которое надеялись правительства многих стран, то политическим лидерам необходимо будет переосмыслить свою стратегию в отношении COVID-19, чтобы адаптировать ее на долгосрочную перспективу.