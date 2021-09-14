Правительство создаст «Национальный фонд инвестиций»

Правительство начинает создание Акционерного общества «Национальный фонд инвестиций», что позволит провести размещение акций общества на сумму 100 миллионов гривен.
Об этом по итогам заседания правительства сообщил премьер Денис Шмыгаль.
«Также сегодня начинаем создание АО „Национальный фонд инвестиций“. Будет проведено размещение акций общества на сумму 100 млн грн. Создание такого фонда инвестиций — это очередной шаг к улучшению инвестиционного имиджа нашего государства», — сказал Шмыгаль, открывая заседание.
По его словам, фонд поможет привлечь новых инвесторов в экономику и даст возможность реализовать важные для Украины проекты", — добавил он.
Впоследствии правительство поддержало соответствующее решение.
Напомним, Кабмин на заседании 31 марта утвердил устав «Национального фонда инвестиций Украины» («Нацинвестфонда»), который будет готовить и реализовывать инвестиционные проекты.
Целью деятельности «Нацинвестфонда» указывают «создание благоприятных условий для реализации масштабных инвестиционных и социально значимых проектов, развития международного экономического сотрудничества и роста конкурентоспособности Украины».
Согласно уставу, предприятие будет привлекать средства для реализации инвестпроектов, финансировать, готовить и реализовывать их. Также фонд будет управлять объектами собственности в соответствии с законом, создавать инвестиционные фонды и участвовать в них.
Кроме того в сфере деятельности фонда — участие в совместной деятельности и в социально значимых проектах.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Рада приняла постановление об обеспечении украинцев жильем3 ч. назад - 1288 7
Кабмин может обязать невакцинированных работников делать ПЦР-тесты за свой счет — министрВчера, 09:49 - 822 6
Украинцы второй месяц подряд забирают деньги из банков5 ч. назад - 2971 5
Налоговая амнистия принесла в госбюджет 1,5 млн грн за три недели, — Гетманцев3 ч. назад - 388 4
Зеленский предлагает ввести двойное гражданство для зарубежных украинцев4 ч. назад - 641 4
«Борьба» с ФЛП: что об этом думают читатели Finance.uaВчера, 17:01 - 3927 3
Украинцы второй месяц подряд забирают деньги из банков5 ч. назад - 2971 5
«Нафтогаз» озвучил цену газа для населения до конца отопительного сезона4 ч. назад - 2542 2
Рейтинг крупнейших кредиторов: кому задолжали украинские предприятияВчера, 21:03 - 2140 1
Рада приняла постановление об обеспечении украинцев жильем3 ч. назад - 1288 7
Электросамолет Rolls-Royce совершил первый полет (фото, видео)17.09.2021, 12:10 - 983 1
SpaceX запустила на орбиту новую группу спутников Starlink (видео)14.09.2021, 10:46 - 294
В Голландии напечатали самый длинный мост для велосипедов (фото)13.09.2021, 11:33 - 1152 1
Роботы-патрульные начали следить за порядком в Сингапуре12.09.2021, 11:56 - 781
Украино-американская компания Firefly Aerospace запустила ракету Alpha03.09.2021, 11:20 - 855 5