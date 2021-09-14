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Правительство создаст «Национальный фонд инвестиций»

Правительство создаст «Национальный фонд инвестиций»

Правительство начинает создание Акционерного общества «Национальный фонд инвестиций», что позволит провести размещение акций общества на сумму 100 миллионов гривен.

Об этом по итогам заседания правительства сообщил премьер Денис Шмыгаль.

«Также сегодня начинаем создание АО „Национальный фонд инвестиций“. Будет проведено размещение акций общества на сумму 100 млн грн. Создание такого фонда инвестиций — это очередной шаг к улучшению инвестиционного имиджа нашего государства», — сказал Шмыгаль, открывая заседание.

По его словам, фонд поможет привлечь новых инвесторов в экономику и даст возможность реализовать важные для Украины проекты", — добавил он.

Впоследствии правительство поддержало соответствующее решение.

Напомним, Кабмин на заседании 31 марта утвердил устав «Национального фонда инвестиций Украины» («Нацинвестфонда»), который будет готовить и реализовывать инвестиционные проекты.

Целью деятельности «Нацинвестфонда» указывают «создание благоприятных условий для реализации масштабных инвестиционных и социально значимых проектов, развития международного экономического сотрудничества и роста конкурентоспособности Украины».

Согласно уставу, предприятие будет привлекать средства для реализации инвестпроектов, финансировать, готовить и реализовывать их. Также фонд будет управлять объектами собственности в соответствии с законом, создавать инвестиционные фонды и участвовать в них.

Кроме того в сфере деятельности фонда — участие в совместной деятельности и в социально значимых проектах.

По материалам Економічна Правда
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