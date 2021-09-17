Hyundai создаст самый маленький аэропорт в мире — специально для 200 аэротакси

Британский стартап Urban-Air Port в сотрудничестве с подразделением UAM компании Hyundai намерен заняться отстраиванием инфраструктуры для воздушного такси. В планах компаньонов — строительство и запуск первого в мире полностью действующего городского аэропорта (также известного как вертипорт) под названием Air-One.
Об этом сообщает издание interestingengineering.com.
Согласно прогнозам экспертов в области развития электротранспорта, eVTOL достигнет $1 трлн в следующие 20 лет. Однако только 3% инвестиций в отрасль в этом году было направлено на создание инфраструктуры для аэротакси — несмотря на то, что эксперты NASA предупреждают, что недостаточно развитая инфраструктура может быть самым большим препятствием на пути развития городского аэротранспорта. Urban-Air Port стремится решить эту проблему, и ее усилия были поддержаны партнерством с подразделением Hyundai UAM.
“Сделка с подразделением Hyundai Motor Group поможет воплотить наш проект в жизнь. Мы планируем построить сотни городских воздушных портов по всему миру, чтобы прочно занять эту нишу и способствовать скорому расширению городской воздушной мобильности в ближайшие 10 лет”, — прокомментировал Рики Сандху, основатель Urban-Air Port.
Air-One станет самым маленьким аэропортом в мире. Первый из 200 аэропортов, которые компания построит в ближайшие 5 лет, появится в Ковентри (Великобритания), в городе, который является историческим центром автомобильной и аэрокосмической промышленности. Удачное расположение города означает, что Air-One обеспечит легкое сообщение с другими городами по всей стране.
Новый проект показывает, что требуется масштабная работа, прежде чем самолеты eVTOL станут коммерчески жизнеспособным и распространенным видом транспорта. К счастью, другие фирмы также усердно работают над созданием этой инфраструктуры, например, немецкий стартап Lilium, который объявил в прошлом году о строительстве “стартовой сети” во Флориде. Планируется построить 14 площадок.
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